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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области

Артиллеристы тульских десантников уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области

Подразделения пехоты ВСУ, оборудовавшие опорные пункты в полуразрушенных домах одного из населенных пунктов были обнаружены нашей воздушной разведкой.

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