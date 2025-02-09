Сила в правде
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Сила в правде

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Уолтц: США планируют возместить свои расходы на Украину

Уолтц: США планируют возместить свои расходы на Украину

США планируют возместить средства, которые были потрачены на помощь Украине за счет ресурсов страны. Об этом в эфире телеканала NBC заявил помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.

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