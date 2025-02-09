Уолтц: США планируют возместить свои расходы на Украину

США планируют возместить средства, которые были потрачены на помощь Украине за счет ресурсов страны. Об этом в эфире телеканала NBC заявил помощник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии