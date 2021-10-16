Компании Samsung и Verizon установили новый рекорд скорости связи 5G

Рекорд скорости в 711 Мбит/с в направлении от абонента к базовой станции установили в ходе эксперимент корейская компании Samsung и Qualcomm Technologies вместе с американским оператором связи Verizon, 14 октября сообщает пресс-служба Samsung.
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