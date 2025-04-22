В народном календаре — день Вадима Ключника (поэтому и родники), поэтому очень полезно сегодня заниматься чисткой родников и наведением порядка на прилежащей территории.
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В народном календаре — день Вадима Ключника (поэтому и родники), поэтому очень полезно сегодня заниматься чисткой родников и наведением порядка на прилежащей территории.