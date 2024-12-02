Еды на зубок, а цена ого-го. Новогодний фуршет - 2025 обойдётся дороже 9000 рублей

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в этом году. Еды на зубок, а цена ого-го. Во сколько обойдётся праздничный фуршет?Набор продуктов для новогоднего стола в России в этом году подорожал на 13,5% и составил в среднем 9,1 тысячи рублей, свидетельствуют расчёты РИА Новости, которые опираются на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.