Цифровая муза

Искусство всегда было зеркалом человеческой души, отражая эпохи, идеи и стремления. Но что происходит, когда в этот мир вдохновения и творчества вторгаются машины? Искусственный интеллект сегодня становится новым партнером художников, коллекционеров и искусствоведов.