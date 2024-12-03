Цифровая муза

Искусство всегда было зеркалом человеческой души, отражая эпохи, идеи и стремления. Но что происходит, когда в этот мир вдохновения и творчества вторгаются машины? Искусственный интеллект сегодня становится новым партнером художников, коллекционеров и искусствоведов.
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