Расчет ЗРК «Бук-М2» ликвидировал снаряды HIMARS на красноармейском направлении

Было обеспечено воздушное прикрытие передовых подразделений Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» группировки войск «Центр» ликвидировал снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на красноармейском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
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