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Власти Петербурга обновят свой автопарк за 180 млн

В автопарк Смольного скоро привезут новые автомобили. СПб ГБАУ «Смольнинское», которое обеспечивает машинами администрацию Петербурга, губернатора и депутатов, объявило о закупке партии легковушек за 180,1 млн рублей.

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