Как реализуется программа реновации в Бабушкинском районе

Район Бабушкинский стал одним из первых, где стартовали первые переезды по программе реновации. Здесь в начале июня 2018 года жители двух пятиэтажек с улицы Осташковская начали переезды в два новых дома 39 и 41, сданных на улице Летчика Бабушкина.