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Как реализуется программа реновации в Бабушкинском районе

Как реализуется программа реновации в Бабушкинском районе

Район Бабушкинский стал одним из первых, где стартовали первые переезды по программе реновации. Здесь в начале июня 2018 года жители двух пятиэтажек с улицы Осташковская начали переезды в два новых дома 39 и 41, сданных на улице Летчика Бабушкина.

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