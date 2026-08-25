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FiNE NEWS

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МИД России запросил у Киева информацию о пропавших на фронте священниках

МИД России запросил у Киева информацию о пропавших на фронте священниках

Министерство иностранных дел Российской Федерации направило официальный запрос к украинским властям с требованием предоставить данные о судьбе священнослужителей, пропавших в ходе боевых действий на территории Украины.

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