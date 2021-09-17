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Украина-Югославия: ВСУ не придумали другого сценария для Донбасса

Украина-Югославия: ВСУ не придумали другого сценария для Донбасса

Фото: ВО «Свобода» Вы никогда не задумывались о том, как можно уничтожить танк или бронемашину без применения артиллерии и ПТС? Вы ни разу не размышляли, почему СССР в июне-июле 1941 понес такие огромные потери в бронетехнике, самолетах и артиллерии? Мы не умели воевать? Или будем верить сталинской версии о поголовном предательстве генералов?Помните многочисленные фотографии из немецких архивов, на которых изображены брошенные, исправные советские танки и самолеты? Почему они не были использованы в бою?Чаще всего причина довольно проста.

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