Завершено расследование убийства 16-летней девушки у озера под Красноярском

t.me/krksledkom В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов закончили расследование убийства 16-летней девушки, найденной мертвой на берегу озера в Железногорске в 2022 году, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.