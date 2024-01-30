Завершено расследование убийства 16-летней девушки у озера под Красноярском

t.me/krksledkom В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов закончили расследование убийства 16-летней девушки, найденной мертвой на берегу озера в Железногорске в 2022 году, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
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