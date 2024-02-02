Сегодня в Астраханской области намечены масштабные отключения электричества

Причем в Трусовском районе Астрахани – на полсуток и до 20:00. В пятницу, 2 февраля, в плановом отключении электричества находятся 12 населенных пунктов: Астрахань - 78 улиц во всех районах (с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 17:00, с 09:00 до 20:00), в Трусовском районе - с 08:00 до 20:00; Ахтубинский район – г.