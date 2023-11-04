Силуанов: Российская экономика по итогам 2023 г. вырастет на 2,8%

АНГЕЛ АНГЕЛ

Вот если бы в России рост экономики был таким, как растут цены в магазинах, а цены росли как растет экономика, то это было бы достижением. А так чему радоваться? Росту смертности, падение уровня жизни населения и потребления и т.д. А кому в России жить хорошо, так их рожи народ лицезреем каждый день в телевизоре...