«Око за око»: Решение властей ФРГ закрыть Генконсульство в Бонне и Русский Дом в Берлине — грубая ошибка.
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А потом у немцев будет как всегда. "Мы были поварами, водителями и связистами, а во всем виноват канцлер".