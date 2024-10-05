В Красноярске Ирина Кивико презентовала Образовательный проект «Школа у моря»Презентация состоялась на специальной секции, состоявшейся в рамках Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов федерации в области финансового просвещения.