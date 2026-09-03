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Я строю

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Как я получаю готовый компост за месяц: личный опыт ускоренного метода

Как я получаю готовый компост за месяц: личный опыт ускоренного метода

Признаюсь честно: долгое время компостная куча была для меня чем-то вроде места, куда отправлялись растительные остатки, чтобы тихо исчезнуть через пару лет.

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