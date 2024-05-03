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Заноза

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  • Ильдус Мамлеев
    Поляки сошли с ума, хотят как Армения на право и налево "разбазаривать" свои земли. Так Россия ей в этом поможет, да ...Целью меньше, цел...
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Целью меньше, целью больше… Что останется от Польши?

Целью меньше, целью больше… Что останется от Польши?

Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Мир сходит с ума, и поляки в — первых рядах.

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Комментарии
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Ильдус Мамлеев
Поляки сошли с ума, хотят как Армения на право и налево &quot;разбазаривать&quot; свои земли. Так Россия ей в этом поможет, да так что вся НАТО и рыпнутся не посмеет. Увеличил раза в 3-4 Калининградской область, соеденим её с остальной Россией, только и всего.
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