Власти Польши готовы пойти на размещение на своей территории американского ядерного оружия. Мир сходит с ума, и поляки в — первых рядах.
Целью меньше, целью больше… Что останется от Польши?
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Поляки сошли с ума, хотят как Армения на право и налево "разбазаривать" свои земли. Так Россия ей в этом поможет, да так что вся НАТО и рыпнутся не посмеет. Увеличил раза в 3-4 Калининградской область, соеденим её с остальной Россией, только и всего.
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