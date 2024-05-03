Целью меньше, целью больше… Что останется от Польши?

ИМ

Ильдус Мамлеев

Поляки сошли с ума, хотят как Армения на право и налево "разбазаривать" свои земли. Так Россия ей в этом поможет, да так что вся НАТО и рыпнутся не посмеет. Увеличил раза в 3-4 Калининградской область, соеденим её с остальной Россией, только и всего.