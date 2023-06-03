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  • Александр Пятнистый
    Для этого они должны смочь это сделать...Не надо идеализировать ВСУ, ведь и им по башке прилетит раньше ЛембергаВо Львове хвастаю...
  • Россиянин
    НЕ радуйтесь, на фото будущее Львова. ВСУ также поступят с вашим городом.Во Львове хвастаю...
  • Лев Добрый
    Наверное надо проверить наше оружие по территории "таксы Британии", ЧТОБЫ УБЕДИЛСЯ ЭТОТ ЛЫСЫЙ БАЛВАН!👀👍👈🖕ФСВТС: заявление ...

Не только "Кинжал" обходит "Патриота" - в охоте на лучший Натовский ЗРК засветился "Искандер".

Не только "Кинжал" обходит "Патриота" - в охоте на лучший Натовский ЗРК засветился "Искандер".

84K прочитали В открытом противостоянии отечественных ракет и западных систем перехвата пока что серьёзнейший перевес на нашей стороне - некоторое время назад был выведен практически полностью из строя целый дивизион ЗРК "Пэтриот", но, как оказалось, это было лишь начало работы.

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