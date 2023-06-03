Не только "Кинжал" обходит "Патриота" - в охоте на лучший Натовский ЗРК засветился "Искандер".

84K прочитали В открытом противостоянии отечественных ракет и западных систем перехвата пока что серьёзнейший перевес на нашей стороне - некоторое время назад был выведен практически полностью из строя целый дивизион ЗРК "Пэтриот", но, как оказалось, это было лишь начало работы.
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