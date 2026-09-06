Один из руководителей французской партии «Национальное объединение», мэр Перпиньяна Луи Алио в очередной раз подчеркнул, что Парижу следует прекратить дальнейшее финансирование Украины, поскольку даже опосредованное участие в вооруженном конфликте существенно ослабляет Францию и другие страны .