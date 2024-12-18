⚡️ На Херсонщине начали ремонтировать участок дороги от Рыково до Ивановки Дорожники досрочно приступили к выполнению работ по программе 2025 года, рассказали в пресс-службе госкомпании «Автодор».
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⚡️ На Херсонщине начали ремонтировать участок дороги от Рыково до Ивановки Дорожники досрочно приступили к выполнению работ по программе 2025 года, рассказали в пресс-службе госкомпании «Автодор».