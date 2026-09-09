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Царьград

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"Тьма сгущается!": Бежавшая из России Тамара* побрилась почти налысо и плачет по проигрышу Киева

"Тьма сгущается!": Бежавшая из России Тамара* побрилась почти налысо и плачет по проигрышу Киева

"Тьма сгущается!" - бежавшая из России историк Тамара Эйдельман* появилась в эфире с почти выбритой головой и снова заговорила о будущем Киева.

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