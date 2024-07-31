Трагедия на дороге: 10-летний велосипедист погиб после столкновения с Lada Priora

В результате трагического ДТП во вторник, 30 июля, около трех часов дня в Ставропольском крае несовершеннолетний велосипедист скончался на месте происшествия после столкновения с легковым автомобилем "Лада Приора".
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