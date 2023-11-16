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Добрый Мир

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Украина проигрывает, Россия полностью перехватила инициативу — бывший сотрудник ЦРУ

Украина проигрывает, Россия полностью перехватила инициативу — бывший сотрудник ЦРУ

 ВСУ, страдающие от нехватки личного состава и западных вооружений, потеряли инициативу на фронте, чем и воспользовалась Россия, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

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