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Водила

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Почему гайковёрт щёлкает и не откручивает: разбираю частые причины и ошибки

Почему гайковёрт щёлкает и не откручивает: разбираю частые причины и ошибки

Каждую осень повторяется одна и та же история. Приносят гайковёрт с жалобой, что он начал издавать странные щелчки и перестал срывать болты.

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