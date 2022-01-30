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Автор проекта «20 идей по развитию России» предложил ограничить права начинающих водителей

Автор проекта «20 идей по развитию России» предложил ограничить права начинающих водителей

Автор стратегического проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов традиционно уделяет внимание различным проблемам, оказывающим негативное воздействие на социальные отношения и требующим безотлагательного решения.

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