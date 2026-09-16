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Амплуа «деревенского парня»: 90 лет назад родился Михаил Кокшенов

Амплуа «деревенского парня»: 90 лет назад родился Михаил Кокшенов

16 сентября исполняется 90 лет со дня рождения народного артиста РФ, актёра Михаила Кокшенова. Он собирался стать геологом, как отец, но, сыграв в массовке у Александра Зархи, выбрал путь артиста.

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