Кандидат от Трампа выступает за «уничтожение фабрик TSMC», если Китай вторгнется на Тайвань

Элбридж Колби, кандидат на пост заместителя министра обороны США по вопросам политики, известен тем, что выступает за уничтожение тайваньских заводов по производству микросхем в случае китайского вторжения.
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