Nvidia анонсировала NVLink Fusion

На выставке Computex 2025 в Тайбэе (Тайвань) компания Nvidia сделала ряд анонсов, посвященных инициативам в области центров обработки данных и корпоративного ИИ, включая новую программу NVLink Fusion, которая позволяет клиентам и партнерам использовать ключевую технологию NVLink в собственных заказных проектах стоечного масштаба.