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Тамбиев о 3:2 с «Адмиралом»: «В раздевалке «Динамо» сидят мужики, воины, они просто так сдаваться не будут. Надо понимать, что команда строится, это небыстрый процесс»

Главный тренер «Динамо» Леонид Тамбиев отметил характер команды после победы над « Адмиралом » (3:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

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