В школе № 8 г. Миллерово прошел парад юнармейских войск

В рамках военно-патриотического месячника «Память зажигает сердца» в образовательной организации 21 февраля состоялся смотр строя и песни «Красив в строю, силен в бою!» среди 3-4, 5-6, 7-8 классов, приуроченный к Дню защитника Отечества.
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