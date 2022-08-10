В Киеве жалуются, что Россия начала процесс подключения Запорожской АЭС к Крыму

Россия инициировала подключение Запорожской атомной электростанции к Крымскому полуострову. Эта мера Москвы вызывает недовольство Киева, поскольку Запорожская АЭС питает электричеством около 20 процентов территории Украины.
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