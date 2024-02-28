Командный дух. Полицейские годами воровали премии у подчинённых

Уголовное дело уже передано в суд, который определит их дальнейшую судьбу.В Ростовской области сразу трое сотрудников районного отдела МВД попались на присвоении премий, которые должны были достаться их подчинённым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии