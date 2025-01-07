Расчет ЗРК "Стрела-10" уничтожил БПЛА боевиков ВСУ

Скриншот видео Военные расчета ПВО зенитного ракетного полка группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по прикрытию подразделений, мест сосредоточения личного состава и техники, от разведывательных, ударных беспилотников и крылатых ракет военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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