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Ужасающая историческая ирония: бандеровское чудовище вырастила Польша

Ужасающая историческая ирония: бандеровское чудовище вырастила Польша

11 июля 1943 года – одна из дат (другая – 9 февраля 1943 года), которые считают началом Волынской резни, унесшей жизни множества жителей Западной Украины – поляков, украинцев, русских, лемков, русинов, евреев, армян.

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