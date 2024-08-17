Родионенко заявила, что никто из гимнастов не согласится выступать на унизительных условиях

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением относительно того, станут ли российские гимнасты подавать заявки на получение нейтрального статуса, учитывая опыт участников летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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