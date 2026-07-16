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Царьград

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Минприроды Забайкалья: Уровень воды в Чите снижается

Минприроды Забайкалья: Уровень воды в Чите снижается

Паводковая волна на реке Чита в Забайкальском крае достигла максимума и начала спадать. По информации Минприроды Забайкалья, 16 июля уровень воды в городе Чита составил 309 см, после чего начал снижаться, достигнув пика в 311 см.

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