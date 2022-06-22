Военное обозрение

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Вражеские танки Украины: серия Т-64

Вражеские танки Украины: серия Т-64

Т-64БМ «Булат». Источник: lostarmour.info Масштабы украинской катастрофы По официальным данным Министерства обороны РФ, к середине июня уничтожено более 3,5 тыс.

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