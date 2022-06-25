События недели, ч.1: в РФ стартует производство «Волги» и «Победы», представлен новый Peugeot 408 и чем турбо ДВС лучше атмосферных

Российскую автомобильную промышленность продолжает лихорадить и вот вскоре после заявления о возрождении бренда “Москвич” появились разговоры о том, что к сборке вернутся и другие легендарные советские автомобили, например, “Победа” и “Волга”.
Российскую автомобильную промышленность продолжает лихорадить и вот вскоре после заявления о возрождении бренда “Москвич” появились разговоры о том, что к сборке вернутся и другие легендарные советские автомобили, например, “Победа” и “Волга”.
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