Пожар на свалке в Новороссийске был ликвидирован за три дня

Пожар на свалке в Новороссийске был успешно потушен после трех дней интенсивных действий спасателей. Пожар начался вечером 23 августа и быстро распространился на площадь около двух тысяч квадратных метров.
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