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Русская весна

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В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США

В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США

Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки, такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в прямом эфире Такера Карлсона, посвященном результатам президентских выборов в Штатах.

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