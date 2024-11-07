В конгрессе раскрыли массовый заговор против граждан США

Опросы в США используются для формирования общественного мнения, а не для его оценки, такое мнение высказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в прямом эфире Такера Карлсона, посвященном результатам президентских выборов в Штатах.
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