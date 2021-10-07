Два поезда столкнулись в Тунисе, пострадали 30 человек

Не менее 30 человек получили различные травмы при столкновении поездов в Тунисе, передает местное радио Mosaique FM со ссылкой на представителя гражданской обороны.
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