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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области задержали граждан, выполнявших террористические задания

В Рязанской области задержали граждан, выполнявших террористические задания

Силовики совместно с МВД и СК в 15 регионах страны задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которые по заданиям украинских спецслужб нападали на правоохранителей, поджигали объекты транспорта, энергетики, кредитно-финансовой системы.

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