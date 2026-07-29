В Рязанской области задержали граждан, выполнявших террористические задания

Силовики совместно с МВД и СК в 15 регионах страны задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которые по заданиям украинских спецслужб нападали на правоохранителей, поджигали объекты транспорта, энергетики, кредитно-финансовой системы.