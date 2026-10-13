Замсекретаря ОП: нужно платить повышенную фиксированную часть пенсии с 70 лет

Фиксированная часть страховой пенсии россиян должна увеличиваться по достижении 70 лет. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
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