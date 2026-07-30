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SPLETNIK

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"Экс-зять" Шойгу познакомил дочь с сыном от новой возлюбленной

"Экс-зять" Шойгу познакомил дочь с сыном от новой возлюбленной

Бывший возлюбленный дочери Сергея Шойгу Ксении, фитнес-блогер Алексей Столяров, рассказал, что познакомил их общую дочь с новорождённым сыном своей нынешней жены Веры Бондаревой.

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