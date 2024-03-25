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Мария Захарова: Байдену мил не мир, а ИГИЛ*

Мария Захарова: Байдену мил не мир, а ИГИЛ*

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Михаил ФРОЛОВСегодня 207 прочитали Американские политинженеры загнали себя в ловушку рассказами про то, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершен запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ*.

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Комментарии
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Александр Дамиров
Бадену должен быть мил дур дом.
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