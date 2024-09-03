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Федерер о Надале: «Он может делать все, что хочет, потому что он один из самых знаковых теннисистов в истории»

Федерер о Надале: «Он может делать все, что хочет, потому что он один из самых знаковых теннисистов в истории»

«Я говорил с ним на прошлой неделе. Мне жаль, что его лето сложилось не так, как планировалось, потому что на «Ролан Гаррос» ему досталась сложная сетка, как и на Олимпиаде».

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