Китайская компания Nio предлагает использовать батареи LFP, которые могут снизить затраты

Предложение новых вариантов с батареями LFP является для некоторых производителей электромобилей средством снижения цен, а версия P7i LFP от Xpeng, выпущенная в прошлом месяце, снизила стартовую цену на 26 000 юаней.
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