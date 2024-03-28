Континентальная часть Китая: возобновление диалога с Тайванем возможно только на основе "Консенсуса 1992 года"

Пекин, 27 марта /Синьхуа/ -- Если на Тайване действительно хотят восстановить диалог между двумя берегами Тайваньского пролива, то им следует вернуться к "Консенсусу 1992 года" в качестве политической основы, заявил в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.