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Володин: Зеленский утратил доверие США и ЕС, от него избавятся по ряду причин

Володин: Зеленский утратил доверие США и ЕС, от него избавятся по ряду причин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз решили избавиться от Владимира Зеленского, который был законным президентом Украины до 20 мая 2024 года, а после этой даты стал нелигитимен.

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