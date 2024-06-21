Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский союз решили избавиться от Владимира Зеленского, который был законным президентом Украины до 20 мая 2024 года, а после этой даты стал нелигитимен.
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